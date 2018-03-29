Haber hattı

Aytekin VAR'ı kullandı İngilizleri çok kızdırdı
Milli aranın en çok konuşulan anlarından birisi Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin
'in video yardımcı hakem sistemiyle İngiltereİtalya maçında, İtalya lehine penaltı vermesiydi. İlk anda pek şüphe çekmeyen pozisyon için kenara gelip pozisyonu izleyen Aytekin, penaltıya hükmetti. Birçok otorite verilen penaltıyı doğru bulsa da İngiliz futbolseverler ve medya Aytekin'in normal şartlarda çalmayacağı bir penaltıyı video yüzünden verdiğini ifade etti. 1-1 biten maçta İtalya 87'de attığı bu penaltı golü ile beraberliği yakalamıştı. Cenk yıldızları solladı
UEFA'nın istatistik kurumu CIES Futbol Gözlemevi'nin raporuna göre Cenk Tosun
mart ayındaki performansı ile Premier Lig
'in en iyi futbolcusu oldu. Attığı 4 golle 89.3 puan toplayan Cenk, Liverpool'un 3 süper yıldızı Mohammed Salah (86.7 puan), Sadio Mane
(84.7 puan) ve Firmino'yu (82.3 puan) geride bıraktı. Listede 4. sırada ise 74 puanla Arsenal'den Aubameyang var. ?Neymar'ın ayağı şok etti
Dünyanın en pahalı futbolcusu Neymar'ın ameliyat olmasının ardından tedavi süreci devam ederken, ayağının son görüntüsünü de sosyal medya hesabından paylaştı. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası
'nda forma giyememe ihtimali de bulunan Neymar için Brezilya Milli Takımı'nın teknik heyetinde yer alan Cladio Taffarel umutlu konuştu. Ancak yıldız futbolcunun ayağını görenler endişelendi. ?Akbatı Koşusu iyi gelecek
Misafirlerini spor, sağlıklı yaşam, toplumsal farkındalık ve iyilik ekseninde buluşturmayı amaçlayan Akbatı Koşusu pazar günü saat 09.00'da Bahçeşehir'de gerçekleşecek. Kayıtların internet üzerinden devam ettiği koşunun ardından Festival Park alanında 16.00'ya kadar sürecek etkinliklerde, müzik dinletileri, söyleşiler ve origami, makers club ve masal okuma gibi yaratıcı çocuk etkinlikleri var... İlker Aycı: Bu başarıyı kimse küçümsemesin
Sadece iki yılda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi başaran THY Kadın Voleybol Takımı, başarısını coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kupası ile birlikte dün Yeşilköy'deki genel müdürlük binasına gelen sporcuları çalışanlar alkışlarla karşıladı. Şampiyonluk kutlamasında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bu başarının ardındaki iradeyi, ruhu, planlamayı, takımdaşlığı kimse küçümsemesin. Bu başarılar sürecek. Havada karada şampiyon biziz. Dünyanın en pahalı 4 takımı Sultanlar Ligi'nde. Ama biz daha mütevazı bütçelerle ilk 6'da kendimize yer arayacağız"
dedi. CEVDET ÖZDEMİR ?Alex bir kez daha geliyor
Fenerbahçe'nin unutulmaz yıldızı Alex de Souza, Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın 6 Nisan'daki açılış maçında başlama vuruşunu yapacak. Bu yıl 21 ülkeden 56 takımın katılacağı turnuvada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek.
Alex'in de katılacağı kupanın basın toplantısı ise 3 Nisan'da.