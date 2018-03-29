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'ta ilk finalist

Tenis sezonunun önemli organizasyonlarından 'ta, ABD'li tenisçi , Belarus'tan 'yı 2-1 yenerek finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 23:45
Miami Açık'ta ilk finalist Sloane Stephens

Sezonun prestijli tenis turnuvalarından 'ta eski dünya 1 numarası 'yı 2-1 yenen , tek kadınlarda finale yükseldi.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, 2012 sezonunda zirveye çıkan Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka ile ABD'li Sloane Stephens karşı karşıya geldi.

Geçen yıl ABD Açık'ta şampiyonluğa ulaşan 25 yaşındaki Stephens, rakibini 3-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Stephens bu turda, ABD'li Danielle Collins ile geçen yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko arasındaki yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

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Miami Açık'ta ilk finalist Sloane Stephens
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