Haber Hattı

Çakır ve ekibi Dünya Kupası'nda

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem; Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı. Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

FIFA eWorld Cup'ın Türkiye ayağı başlıyor

Dünya Kupası'nda yer alamayacak Türk futbolu, dijital sahada dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası'nın Xbox ve PS4 konsollarından çıkacak iki şampiyonu, her yıl 6 milyondan fazla oyuncunun katıldığı ve finallerine kalma hayalini kurduğu eWorld Cup Global Series Playoff'una gidecek. Dünyadaki en iyi 128 FIFA 18 oyuncusu arasından sıyrılıp hem 200 bin dolar ödülü kovalayacak, hem de ülkesini temsil etme gururunu yaşayacak. Oyuncuların Xbox One/PS4 konsol seçenekleri ve kendi FUT kadroları ile katılabileceği Multiplayer FIFA 18 Balkan Kupası'na kayıtlar, 9 Nisan'a kadar yapılabilecek

Lazio'dan tarihi skandal!

İtalya, Lazio'nun internet üzerinden tam 2 milyon Euro tutarında dolandırılmasıyla çalkalanıyor. Buna göre İtalyan kulübü, Feyenoord'dan geldiğini düşündüğü bir e-mail aldı. E-postada Stefan de Vrij'in son bonservis taksidinin acilen ilgili hesap numarasına paranın yatırılması istendi. Lazio yetkilileri de bu maile inandı ve 2 milyon Euro'yu ödedi. Ne var ki para Feyenoord yerine hackerlara gidince olay savcılığa taşındı. Soruşturma halen devam ediyor...

Skenderbeu 10 sene Avrupa'dan men edildi

UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk takımı Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon Euro para cezası verdi. Kulübün ayrıca 2015-16 sezonunda kazandığı lig şampiyonluğu geri alındı. Şüpheli görülen 50 maç üzerinden verilen cezayı Skenderbeu, CAS'a taşıyacağını açıkladı. Bu aynı zamanda UEFA tarafından bir Avrupa kulübüne verilen en ağır ceza olarak tarihe geçti.

PAOK Başkanı'na 3 yıl ceza

Yunanistan Ligi'nde PAOKAEK maçında son dakikada PAOK'un attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmayınca belinde silahla sahaya giren PAOK Başkanı Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verildi. Savvidis'e ayrıca 100 bin euro da para cezası kesildi. Öte yandan, karşılaşmayı hükmen AEK kazandı ve 3 puanı alan taraf oldu. Ayrıca, 3 maç seyircisiz oynama ve 63 bin euro para cezası alan PAOK'un, bu sezon 3, gelecek sezon ise 2 puanının silineceği belirtildi.

Cengiz Ünder 5 sene daha Roma'da kalacak

İtalya'da yıldızı parlayan Cengiz Ünder için Roma'nın başkanı Jim Pallotta önemli açıklamalar yaptı. Cengiz'in performansından memnun olduklarını vurgulayan Pallotta, "Cengiz Ünder gerçekten çok iyi oynamaya başladı. Türkiye için de harika bir gol attı. Önümüzdeki 5 sene bizimle olacak" dedi. Gelecek adına umutlu olduğunu vurgulayan başkan Pallotta, "Cengiz ile 5 yıllık anlaşmamız var. Alisson'un durumuna benziyor. İlk takıma geldiğinde onun hakkında da çok şey söylendi. Ancak ilk günden beri onun hayranıydım. Şu an ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermesine sevindim. Bu oyuncular, gelecekte bize çok faydalı olacak" diye konuştu.