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3 - 1 Ziraat Bankası

Voleybol Efeler Ligi 2017-18 sezonu Play-off 5/6.’lık Etabı maçında , TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada Ziraat Bankası'nı 3-1 mağlup etti.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 23:06
Maliye Piyango 3 - 1 Ziraat Bankası

Voleybol Efeler Ligi Play-off 5'incilik - 6'ncılık serisi ilk maçında , sahasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.

SALON: Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
MALİYE PİYANGO: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bıdak, Aslan Ekşi)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Vahit Emre Savaş, Bartosz, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz)
SETLER: 25-18, 25-22, 21-25, 25-21
SÜRE: 103 dakika (25, 26, 27, 25)

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Maliye Piyango 3 - 1 Ziraat Bankası
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