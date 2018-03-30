Maliye Piyango 3 - 1 Ziraat Bankası

Voleybol Efeler Ligi Play-off 5'incilik - 6'ncılık serisi ilk maçında Maliye Piyango, sahasında konuk ettiği Ziraat Bankası'nı 3-1 yendi.
SALON: Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
MALİYE PİYANGO: Gjorgiev, Halil İbrahim Yücel, Venno, Kemal Kayhan, Stankovic, Uğur Güneş (Murat Tokgöz, Siltala, Murat Karakaya, Sercan Yüksel Bıdak, Aslan Ekşi)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Antonov, Konarski, Vahit Emre Savaş, Bartosz, Koray Şahin (Volkan Döne, Cacic, Enes Atlı, Vefa Yılmaz)
SETLER: 25-18, 25-22, 21-25, 25-21
SÜRE: 103 dakika (25, 26, 27, 25)