Usain Bolt’un varisi bir Türk

2017 yılında yaşadığımız en büyük mutluluklardan birisi atletizmdeydi. Londra'da düzenlenen 16. Dünya Atletizm Şampiyonası
'nda Ramil Guliyev
, Türkiye
'ye büyük bir mutluluk yaşattı. Bolt'un varisi olarak gösterilen Güney Afrikalı Van Niekerk ile Botswanalı Makwala gibi çok önemli rakiplere karşı yarışan 27 yaşındaki milli atlet, son 50 metrede gücünü harika koruyarak 20.09 ile Türkiye'ye tarihi bir altın madalya
getirmişti. Böylece 8 yıldır Usain Bolt
'un sahip olduğu 200 metre dünya şampiyonluğu unvanı bir Türk'e geçti.
2017 SPORDA altın yılımızdı
¦ VOLEYBOL
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, hem CEV Avrupa Ligi'ni, hem de Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanarak çifte zafer yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de CEV Challenge Cup
'ta mutlu sona ulaştı ve kupayı ikinci kez Bursa'ya getirdi. Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol
Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenen Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu.
¦ ATLETİZM
Yasmani Capello Escobar, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya alarak büyük bir başarı kazandı. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede Mizgin Ay, 11.62'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Milli atlet Emre Zafer Barnes, erkekler 60 metre finali'nde 6.64'lük derecesi ile dünya 8'incisi oldu. Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Atletizm Takımı, hem kız hem de erkeklerde şampiyon oldu.
¦ CİMNASTİK
Ferhat Arıcan, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda atlama masası ve paralel aletinde bronz madalya kazandı. Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, altın madalyanın sahibi oldu.
¦ GÜREŞ
Rıza Kayaalp de grekoromen stil 130 kiloda dünya şampiyonluğunu getirdi. Metehan Başar grekoromen stil 85 kiloda dünya şampiyonu oldu. Kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.
¦ KARATE
Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig'de sıkletinin en iyisi unvanını almayı başardı. TARİHTE İLK KEZ EUROLEAGUE'İ ALDIK
Erkek basketbol tarihimizin en büyük başarısına bu yıl Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı imza attı. THY Avrupa Ligi finalinde Olympiakos'u deviren Zeljko Obradovic'in öğrencileri, şampiyon olarak bunu başaran ilk Türk ekibi oldu. Kadınlarda ise Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinin en iyi oyuncusu seçildi ve büyük bir gurur yaşadı. ENGELSİZ YILDIZLAR ŞAMPİYON OLDU
Ülkemizin ev sahipliğinde yapılan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final karşılaşmasında Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Vodafone Park'ta oynanan ve 40 bin kişinin stadyumda takip ederek branş rekoru kırdığı karşılaşma 2-1 Türkiye'nin üstünlüğü ile son buldu. Bu sonuçla Türkiye, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi G Grubunda Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi ve böylece ilk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı.