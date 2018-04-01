Beşiktaş Mogaz Antrenörü Müfit Arın "Bu takıma daha çok yer verin"

Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Ligi'nde bitime üç hafta kala Antalyaspor'u 32-26 yenerek üst üste 10'uncu toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmasının ardından Antrenör Müfit Arın, takım kaptanı Ramazan Döne ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MÜFİT ARIN: "BU TAKIMDA DAHA ÇOK YER VERİN"

Şampiyonluğun Beşiktaş camiası adına güzel bir şey olduğunu ifade eden Müfit Arın, "Burada taraftarlarımıza yeni şampiyonluğun hayırlı olmasını dilerim. Beşiktaş sadece ligde değil Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı hentbol oynayan, Türkiye'yi başarıyla temsil eden, galibiyetler alan, Türk hentbolunun adını yurtdışında duyuran bir takım. Bu takıma daha çok yer verin. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

ERDAL KARACAN: "EGALE EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR BAŞARIYA İMZA ATTILAR"

Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan, "Egale edilmesi mümkün olmayan bir başarıya imza attılar. 10 kez üst üste şampiyon olduk. İnşallah uzun yıllar bu başarılar devam edecektir. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN DÖNE: "ŞAMPİYONLUK CAMİAMIZA ARMAĞAN OLSUN"

Son 10 yılda alınan şampiyonlukların hepsinde takımda olduğunu ifade eden takım kaptanı Ramazan Döne, "10 şampiyonlukta da buradaydım. Çok mutluyuz, kulübümüze bir kupa daha kazandırdık. Erkekler nezdinde bir rekor kırdık. Bunun için takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kalan 3 maçımızı da en iyi şekilde oynayıp şampiyonluğumuzu perçinlemek istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum, onların sayesinde buradayız. Şampiyonluk camiamıza armağan olsun" diye konuştu.