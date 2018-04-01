Haber turu

Bayernlilerden ırkçı vekile Türkçe ayar!
B.Münih'in hem takımı hem de tribünleri rakiplerini gol yağmuruna tuttu! Bavyera ekibinin Dortmund'u 6-0 yendiği maç öncesinde "İslam, Almanya'nın bir parçası değil" diyen milletvekili Alexander Dobrindt için tribünde, "Gerçek şu ki; Irkçılık kaybeder:" S... seni Dobrindt, seni Alman" yazılı pankart açıldı. 'Alman' kelimesinin Türkçe yazılması dikkat çekiciydi. Manchester City Cenk'i de üzdü: 3-1
?Premier Lig
'de Manchester City
, Everton'ı deplasmanda 3-1 yendi. Puanını 84 yapan mavi-beyazlılar, haftaya evindeki M.United derbisini kazanırsa bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Everton'da 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun
79 dakika görev yaptı. Ersan İlyasova'dan Atlanta'da resital
NBA'deki gururumuz Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in yokluğunda sazı eline aldı. Atlanta deplasmanında gerçek bir yıldız gibi oynayan Ersan, maçı 21 sayı, 16 ribaunt, 2 asist, 1 top çalma, 1 blokla bitirdi. 8/16'le saha içi isabeti tutturan milli yıldız 101-91'lik galibiyete imza attı. Mısır seçimlerinde Salah'a 1 milyon oy!
The Economist'in haberine göre 1 milyona yakın Mısırlı, devlet başkanlığı seçimlerinde adayları beğenmeyerek farklı bir isme yöneldi: Mohamed Salah... Premier Lig'de fırtına gibi esen ve Mısır'ı yıllar sonra Dünya Kupası'na taşıyan Salah'ın adı oy pusulalarına yazıldı.