Mehmetçiğe dev moral

Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na
destek için Hatay
'a giden konuklar arasında sporcular da vardı. Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, siyah-beyazlı futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan, Gökhan, G.Saray'dan Gökhan Zan, Eray İşcan, Tarık Çamdal, milli tenisçi Çağla Büyükakçay, milli güreşçiler Taha Akgül, Rıza Kayaalp, tekvandocu Nur Tatar, Servet Tazegül, milli okçu Mete Gazoz, F.Bahçeli basketbolcular Ali Muhammed (Boby Dixon), Melih Mahmutoğlu, ünlü motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu da kafilede yer alan isimler arasındaydı. Sporcular, bu anlamlı ziyarette Hatay'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelip Mehmetçiğe moral verdiler. Daha sonra Orman ve futbolcular, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Albay Uğur Ertekin, Amanos Dağları'nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu'nun giydiği üzerinde Zeytin Dalı ambleminin de olduğu üniformayı Orman'a hediye etti. Ertekin, "Bu, şu an askerlerimizin giydiği forma. Sayın başkan bir televizyon programında giyerse bizleri mutlu eder"
diye konuştu. BEŞİKTAŞ BÖLGEYE 1000 FORMA GÖNDERDİ
Mehmetçi ğe destek ziyaretine katılan sporcular ve Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile hatıra fotoğrafı çektirdi. (Üstte) Beşiktaş takımı, Hatay'da İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin'i makamında ziyaret etti. (Altta) Bu arada Beşiktaş Kulübü, Mehmetçik için bölgeye 1000 adet forma gönderdi.