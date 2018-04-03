Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor

Bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor

Dünya şampiyonu güreşçi ’den dünya ikincisi okçu ’a kadar sporcularımız ’da askerlere moral verdi. Milli tekvandocu ziyareti özetledi: “Görev yerlerimiz farklı olsa da bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor”

Giriş Tarihi: 3.4.2018
Bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor
Zeytin Dalı Harekâtı'na destek vermek amacıyla 'a giden sporcular, Cumhurbaşkanı 'ın karakol ziyaretine eşlik ederek askerlerle bir araya gelmişti. Mehmetçiğe moral veren sporcular, ziyaretteki duygularını da paylaştılar:
NUR TATAR ASKARİ (Dünya şampiyonu milli tekvandocu): Hepimizin yetenekleri ve görev yerlerimiz farklı. Ama bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız.
TAHA AKGÜL (Olimpiyat şampiyonu güreşçi): Askerlerimizin güler yüzünü görmek her şeye değdi. Ay sonunda Rusya'da Avrupa Şampiyonası var ve altın madalya kazanmak istiyorum.


ŞAHİKA ERCÜMEN (Dünya serbest dalış rekortmeni):
Türkiye'de rahatça antrenman yaparak, uluslararası başarı elde etme ve nefes alıp yaşayabiliyor olmamı, askerlerin 24 saat gözünü kırpmadan görev yapmalarına borçluyum. Hepimizin yüreği onlar için çarpıyor.
RAMİL GULİYEV (Dünya şampiyonu milli atlet):
Askerler sınır hattında, bizler pistte bayrak için mücadele ediyoruz. Mehmetçiklerimizle omuz omuza gelerek, birlikte mücadele ettiğimizi hissettirdik.
METE GAZOZ (Olimpik milli okçu): Askerlerimizin hangi şartlar altında sınırı korumak için mücadele ettiğini yerinde gözlemledik. Birlikte olmamız, tek yürek olmamız gerektiğini bir kez daha hissettirdiler.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY (WTA kazanan ilk Türk tenisçi): Bu topraklar için yaptıklarının hakkını ödeyemeyiz.
Duygusal anlar yaşadık. Onlar her zaman dualarımızda olacaklar, Allah onları korusun.
GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI (Milli jimnastikçi): Yolculuk sırasında çocuklar bizi bayraklarla karşıladı. Bu tablodan etkilenmemek, gözyaşlarımızı tutmak zordu.
Mehmetçiğin gülümsemesini görmek her şeye bedeldi.
İBRAHİM AHMED ACAR (Dünya ve Avrupa şampiyonu eskrimci): Cumhurbaşkanımız ile askerlere moral için gittiğimiz Hatay'dan güzel hatıralarla döndüm. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.
RECEP KARA (Kırkpınar Başpehlivanı): Başkomutanımız R.Tayyip Erdoğan'la askerlerimizin yanına Hatay'a gittik. Bayrak için seve seve ölüme gidebileceğimizin mesajını tüm dünyaya verdik.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN