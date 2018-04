BÜYÜKAKÇAY

eytin Dalı Harekâtı'na destek vermek amacıyla Hatay 'a giden sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın karakol ziyaretine eşlik ederek askerlerle bir araya gelmişti. Mehmetçiğe moral veren sporcular, ziyaretteki duygularını da paylaştılar:Hepimizin yetenekleri ve görev yerlerimizfarklı. Ama bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız.Askerlerimizin güler yüzünü görmek her şeye değdi. Ay sonunda Rusya'da Avrupa Şampiyonası var ve altın madalya kazanmak istiyorum.Türkiye'de rahatça antrenman yaparak, uluslararası başarı elde etme ve nefes alıp yaşayabiliyor olmamı, askerlerin 24 saat gözünü kırpmadan görev yapmalarına borçluyum. Hepimizin yüreği onlar için çarpıyor.Askerler sınır hattında, bizler pistte bayrak için mücadele ediyoruz. Mehmetçiklerimizle omuz omuza gelerek, birlikte mücadele ettiğimizi hissettirdik.Askerlerimizin hangi şartlar altında sınırı korumak için mücadele ettiğini yerinde gözlemledik. Birlikte olmamız, tek yürek olmamız gerektiğini bir kez daha hissettirdiler.Bu topraklar için yaptıklarının hakkını ödeyemeyiz.Duygusal anlar yaşadık. Onlar her zaman dualarımızda olacaklar, Allah onları korusun.Yolculuk sırasında çocuklar bizi bayraklarla karşıladı. Bu tablodan etkilenmemek, gözyaşlarımızı tutmak zordu.Mehmetçiğin gülümsemesini görmek her şeye bedeldi.Cumhurbaşkanımız ile askerlere moraliçin gittiğimiz Hatay'dan güzel hatıralarla döndüm. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun.Başkomutanımız R.Tayyip Erdoğan'la askerlerimizin yanına Hatay'a gittik. Bayrak için seve seve ölüme gidebileceğimizin mesajını tüm dünyaya verdik.