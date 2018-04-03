Z
eytin Dalı Harekâtı'na destek vermek amacıyla Hatay
'a giden sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın karakol ziyaretine eşlik ederek askerlerle bir araya gelmişti. Mehmetçiğe moral veren sporcular, ziyaretteki duygularını da paylaştılar: NUR TATAR ASKARİ (Dünya şampiyonu milli tekvandocu):
Hepimizin yetenekleri ve görev yerlerimiz
farklı. Ama bir araya gelince gücümüz ortaya çıkıyor. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. TAHA AKGÜL (Olimpiyat şampiyonu güreşçi):
Askerlerimizin güler yüzünü görmek her şeye değdi. Ay sonunda Rusya'da Avrupa Şampiyonası var ve altın madalya kazanmak istiyorum. ŞAHİKA ERCÜMEN (Dünya serbest dalış rekortmeni):
Türkiye'de rahatça antrenman yaparak, uluslararası başarı elde etme ve nefes alıp yaşayabiliyor olmamı, askerlerin 24 saat gözünü kırpmadan görev yapmalarına borçluyum. Hepimizin yüreği onlar için çarpıyor. RAMİL GULİYEV (Dünya şampiyonu milli atlet):
Askerler sınır hattında, bizler pistte bayrak için mücadele ediyoruz. Mehmetçiklerimizle omuz omuza gelerek, birlikte mücadele ettiğimizi hissettirdik. METE GAZOZ (Olimpik milli okçu):
Askerlerimizin hangi şartlar altında sınırı korumak için mücadele ettiğini yerinde gözlemledik. Birlikte olmamız, tek yürek olmamız gerektiğini bir kez daha hissettirdiler.
ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY (WTA kazanan ilk Türk tenisçi):
Bu topraklar için yaptıklarının hakkını ödeyemeyiz.
Duygusal anlar yaşadık. Onlar her zaman dualarımızda olacaklar, Allah onları korusun. GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI (Milli jimnastikçi):
Yolculuk sırasında çocuklar bizi bayraklarla karşıladı. Bu tablodan etkilenmemek, gözyaşlarımızı tutmak zordu.
Mehmetçiğin gülümsemesini görmek her şeye bedeldi. İBRAHİM AHMED ACAR (Dünya ve Avrupa şampiyonu eskrimci):
Cumhurbaşkanımız ile askerlere moral
için gittiğimiz Hatay'dan güzel hatıralarla döndüm. Allah, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. RECEP KARA (Kırkpınar Başpehlivanı):
Başkomutanımız R.Tayyip Erdoğan'la askerlerimizin yanına Hatay'a gittik. Bayrak için seve seve ölüme gidebileceğimizin mesajını tüm dünyaya verdik.