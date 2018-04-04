Haber turu

Ziraat Bankası zora soktu
Dün akşam Erkekler CEV Cup'ta final ilk karşılaşmasına çıkan Ziraat Bankası
ise deplasmanda Rusya'da Belogorie takımına 3-0 yenildi. Temsilcimiz, 68 dakika süren mücadelede güçlü rakibi önünde setleri 25-13, 25-15 ve 25-14'lük skorlarla kaybetti.
Finalin rövanşı 10 Nisan Salı günü Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Temsilcimizin şampiyonluk için maçı 3-0 veya 3-1'lik skorlarla kazanıp sonra da oynanacak altın seti alması gerekiyor. Efeler Ligi'nde Arkas finalde eşitliği sağladı
Voleybol Efeler Ligi playoff final serisinin ikinci maçında Arkas Spor
, Halkbank'ı 3-2 mağlup ederek, seride durumu 1-1'e getirdi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'ndaki mücadelede ev sahibi 1 Nisan'da 3-0 kaybettiği rakibini 30-28, 26-24, 19-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 mağlup etti. Final serisinin üçüncü maçı cumartesi günü Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Banvit, Final-Four'un kapısından döndü
FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Banvit, Fransa'da Monaco'yu 75-74 yenmesine rağmen ilk maçı 85-77 kaybettiği için elendi. İlk periyodu 28-15 geride kapatan ekibimiz harika savunma yaptığı ikinci 10 dakikayı 27-9 üstün kapatarak soyunma odasına 42-37 önde girdi. Maçın bitimine 1 dakika 20 saniye kala 75-70 önde olan ve tur için umutlanan Banvit kalan sürede skor üretemedi... Banvit, 75-74 kazansa da veda etti. Kupadaki diğer temscilmiz Karşıyaka ise İzmir'de 79-65 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün İspanya'da Murcia'ya konuk olacak. Palacio de los Deportes'teki maç saat 21.30'da başlayacak. Tur için 15 sayı farkla kazanması gereken Karşıyaka'da ilk maçta Rojas'ın sert faulüyle sakatlanan Berk, forma giyemeyecek.