Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Bursa BŞB duble için ilk adımı attı

BŞB duble için ilk adımı attı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Bursa BŞB duble için ilk adımı attı

Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar finalinin ilk ayağında konuk olduğu temsilcisi 'u 3-2 mağlup etti. Geçen yıl yine finalde karşı karşıya geldiği ve kupayı elinden aldığı Olympiakos karşısında oyuna çok etkili başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-17 önde bitirdi. İkinci sette de iyi servis atan Bursa BŞB, 25-23'le 2-0'ı yakaladı. Üçüncü sette manşet hatalarının bedeli ağır oldu... Yunan ekibi, 25-7 ile skoru 2-1'e getirdi. Morallenen Olympiakos, dördüncü seti 25-18 kazanarak eşitliği sağladı: 2-2. Final setinde yeniden ayağa kalkan Bursa BŞB, 15-13'le sete ve maça noktayı koydu: 2-3. Finalin rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa BŞB duble için ilk adımı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN