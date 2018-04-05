Bursa BŞB duble için ilk adımı attı

BURSA Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenge Kupası finalinin ilk ayağında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 3-2 mağlup etti. Geçen yıl yine finalde karşı karşıya geldiği ve kupayı elinden aldığı Olympiakos karşısında oyuna çok etkili başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-17 önde bitirdi. İkinci sette de iyi servis atan Bursa BŞB, 25-23'le 2-0'ı yakaladı. Üçüncü sette manşet hatalarının bedeli ağır oldu... Yunan ekibi, 25-7 ile skoru 2-1'e getirdi. Morallenen Olympiakos, dördüncü seti 25-18 kazanarak eşitliği sağladı: 2-2. Final setinde yeniden ayağa kalkan Bursa BŞB, 15-13'le sete ve maça noktayı koydu: 2-3. Finalin rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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