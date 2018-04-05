Haber turu

Bak: Sporun gücü ile bağımlıları kazanacağız
Uyuşturucu maddeyle savaş için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında toplandı. Komisyonda sunum yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tüm bağımlılıklara karşı mücadeleyi önemsediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Madde, internet bağımlılığı mücadelesinde sporun da etkin rolü olduğunu belirten Bak, spor yapan çocuğun, hem vücut gelişiminin hem de sosyal yapısının daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kartal'ı farklı mağlup etti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı ağırlayan lider Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), parkeden 72-59 galip ayrıldı. Vandersloot ve Holingsvorth 12'şer, Eldebrink, McBride ve Lavender ise 11'er sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Diğer sonuçlar: Abdullah Gül Üniversitesi-Fenerbahçe: 57-71, Hatay BŞB-İstanbul Üniversitesi: 95-71, Samsun Canik Belediye-OGM Orman Gençlik: 66-77, Galatasaray-Adana ASKİ: 73-62. Ersan İlyasova 11 sayı attı Philadelphia 11'de 11 yaptı
NBA'de play-off yaklaşırken formunu yükselten Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'i de 121- 95 yenerek galibilet serisini 11 maça çıkardı. 8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği 76ers'ta Ersan İlyasova 11 sayı, 13 ribauntla double double yaptı, Furkan Korkmaz ise 5 dakikada 5 sayı attı. Miami Heat, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 101-98 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'lara katılmaya hak kazanan 7'nci takım oldu. ?Fenerbahçe Doğuş'un son 8'deki rakibi belli oluyor
THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son haftası bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe Doğuş bugün 20.15'te Unicaja Malaga'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerin çeyrek finalde muhtemel 3 rakibi bulunuyor. Play-off'ta normal sezon 7.'si ile eşleşecek olan Fenerbahçe Doğuş, Khimki, Baskonia ve Zalgiris takımlarından biriyle eşleşecek. Anadolu Efes ise sezonu Baskonia deplasmanında bitirecek. Maç 22:00'de... ?Turkcell Sesi Görenler Ligi'nde kuralar çekildi
Turkcell Sesi Görenler Deplasmanlı B1 Futbol Ligi'nde 28 Nisan'da başlayacak 2018 sezonunun kura çekimi Ankara'da yapıldı. TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, revize ettikleri engelliler koordinasyon kuruluyla görme engelliler futbolunun kaderinin belirlendiğini söyledi. Program: Çankaya Bld- Kayseri GESK, İzmir Çağdaş Görme Engelliler SK-Anadolu Engelliler SK, Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Engelliler SK-TURGED, Osmanlıspor- Denizli Görme Engelliler SK. ?Vakıfbank Dörtlü Final bileti için sahaya çıkıyor
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Vakıfbank, deplasmanda 3-0 yendiği İsviçre'nin Volero takımını konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki maç 19.00'da başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise İstanbul'da 3-2 yenildiği Igor Gorgonzola ile deplasmanda mücadele edecek. Bu maçın başlama saati 21:00... Öğrencilerden Güneş ve Cenk Tosun'a ödül
Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları spor, sanat ve tasarım alanındaki başarılı isimleri ödüllendirdi. Dokuzuncu 'Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar' ödül töreninde spor kategorisinde Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı ile birlikte, Şenol Güneş, Cenk Tosun
'un yanısıra 132. Yıl Özel Ödülü'ne de kısa bir süre önce kaybettiğimiz Mehmet Baturalp layık görüldü.