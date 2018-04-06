Voleybolda gurur tablosu

Kadın voleybol takımlarımız dün bir kez daha Türkiye'nin yüzünü güldürdü. Önce VakıfBank
çok alışkın olduğu Final-Four için sahadaydı. İsviçre'de 3-0 mağlup ettiği Volero önünde sarı-siyahlılar, İstanbul'da da fırtına gibi esti. Rakibine hiç şans tanımayan temsilcimiz, 25-12, 25-14 ve 25-17'lik set skorlarıyla sahadan zaferle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımlarından olan VakıfBank böylece üst üste 6. kez toplamda ise 10. kez adını Dörtlü Finaller'e yazdırdı. 5-6 Mayıs'ta Bükreş'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri'nde VakıfBank, yarı finalde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'yla karşılaşacak. NESLİHAN RESİTAL SUNDU Galatasaray
ise, İtalya'da zoru başarmak için Novara önüne çıktı. İstanbul'da Koshelava ve Seda'nın da sakatlandığı ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, yine de inançlıydı. İlk seti 26- 24 yitiren temsilcimiz buna rağmen tur için inancını bir an olsun yitirmedi.
Çok iyi manşet alıp, savunma yapan Galatasaray, rakibinin direncini her geçen dakika düşürdüğü maçta setleri 25- 20, 25-17 ve 25-19 kazanarak müthiş bir iş başardı. 35 yaşındaki Türk voleybolunun efsane ismi Neslihan Demir ise aldığı 38 sayıyla yine tarihe geçecek bir performans sergiledi.