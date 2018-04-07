Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Türkiye’nin gururuyuz

Türkiye’nin gururuyuz

TVF Başkanı Üstündağ, “Üç Avrupa kupası da Türkiye’ye gelecek” diye konuştu. “ ve G.Saray Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkacak” diyen Üstündağ, ve Bursa BŞB için de, “Şampiyon olacaklar” yorumunu yaptı

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Türkiye’nin gururuyuz
Voleybolda kadın takımlarımız Avrupa'da fırtına gibi esiyor. ve , CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'e kalırken, CEV Cup'ta , 'ta da finale kalıp, ilk maçlarını kazandılar. Bu tabloyu SABAH'a yorumlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Takım sporlarında başarının adı voleybol" dedi. Üstündağ, "Bundan gurur duyuyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımının yarı finale çıkması ki finali de ikisi oynayacaktır. Eczacıbaşı VitrA İstanbul'daki maçı da alıp şampiyon olacaktır. Keza Bursa Büyükşehir Belediyesi de... İnanıyorum üç kupanın üçü de ülkemize gelecek..." dedi.

ALTYAPI VAR, OKUL VAR, BAŞARI VAR
Üstündağ, "Kulüpler bazında kadınlarda Avrupa'da 1 numarayız. Erkeklerde üçüncü. Voleybolumuz dünden bugüne hep iyi olduysa bugünden yarına daha iyi olacak. Çünkü altyapı sistemimiz var. Okulumuz, Türkiye geneline yayılan Fabrika Voleybol var. Ve buradan gençler geliyor. Mesela Eczacıbaşı'nın bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Karayolları'nda kiralık olarak oynattığı Yasemin" diye konuştu. Kulüplerdeki başarının Milli Takım'a da yansıyacağını söyleyen Üstündağ, "Kadınlarda son U23 Dünya Şampiyonu biziz. Erkeklerde U18 Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na yollarken madalya sözü aldım. Bu başarılarda bize hep destek olan Sayın Bakanımız Bak'ın da payı var. Bize kapısı hep açık. Hatta geçenlerde gece yarısında bizi evinde kabul edip, çalışmalarımızı dinledi" ifadesini kullandı.

VAKIFBANK 10'UNCU KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE
Üst üste 6 olmak üzere toplam 10. kez Dörtlü Final'e yükselen Vakıfbank, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin de son şampiyonu... Kupayı daha önce üç kez müzesine götüren sarı-siyahlılar yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak.

GALATASARAY
Zoru başararak Dörtlü Final'e kalan Galatasaray, 5 Mayıs'ta Romanya'daki organizasyonun ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşı karşıya gelecek.

?ECZACIBAŞI
CEV Cup finalinin ilk maçında Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı, 10 Nisan'daki rövanşta iki set bile alsa şampiyon olacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Challenge Cup'ın son şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi, üst üste ikinci zafer için 11 Nisan Çarşamba günü Olympiakos ile Bursa'da karşılaşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’nin gururuyuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN