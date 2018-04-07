Türkiye’nin gururuyuz

Voleybolda kadın takımlarımız Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Vakıfbank
ve Galatasaray
, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final
'e kalırken, CEV Cup'ta Eczacıbaşı
, Challenge Cup
'ta da Bursa Büyükşehir Belediyesi
finale kalıp, ilk maçlarını kazandılar. Bu tabloyu SABAH
'a yorumlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Takım sporlarında başarının adı voleybol"
dedi. Üstündağ, "Bundan gurur duyuyoruz. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımının yarı finale çıkması ki finali de ikisi oynayacaktır. Eczacıbaşı VitrA İstanbul'daki maçı da alıp şampiyon olacaktır. Keza Bursa Büyükşehir Belediyesi de... İnanıyorum üç kupanın üçü de ülkemize gelecek..."
dedi. ALTYAPI VAR, OKUL VAR, BAŞARI VAR
Üstündağ, "Kulüpler bazında kadınlarda Avrupa'da 1 numarayız. Erkeklerde üçüncü. Voleybolumuz dünden bugüne hep iyi olduysa bugünden yarına daha iyi olacak. Çünkü altyapı sistemimiz var. Okulumuz, Türkiye geneline yayılan Fabrika Voleybol var. Ve buradan gençler geliyor. Mesela Eczacıbaşı'nın bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Karayolları'nda kiralık olarak oynattığı Yasemin"
diye
konuştu. Kulüplerdeki başarının Milli
Takım'a da yansıyacağını söyleyen
Üstündağ, "Kadınlarda son U23 Dünya
Şampiyonu biziz. Erkeklerde U18 Milli
Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na yollarken
madalya sözü aldım. Bu başarılarda
bize hep destek olan Sayın
Bakanımız Bak'ın da payı var. Bize
kapısı hep açık. Hatta geçenlerde gece
yarısında bizi evinde kabul edip, çalışmalarımızı
dinledi" ifadesini kullandı. VAKIFBANK 10'UNCU KEZ DÖRTLÜ FİNAL'DE
Üst üste 6 olmak üzere toplam 10. kez Dörtlü Final'e yükselen Vakıfbank, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin de son şampiyonu... Kupayı daha önce üç kez müzesine götüren sarı-siyahlılar yarı finalde İtalyan ekibi Igor Gorgonzola ile karşılaşacak. GALATASARAY
Zoru başararak Dörtlü Final'e kalan Galatasaray, 5 Mayıs'ta Romanya'daki organizasyonun ev sahibi CSM Volei Alba Blaj ile karşı karşıya gelecek.
?ECZACIBAŞI
CEV Cup finalinin ilk maçında Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı, 10 Nisan'daki rövanşta iki set bile alsa şampiyon olacak. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Challenge Cup'ın son şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyesi, üst üste ikinci zafer için 11 Nisan Çarşamba günü Olympiakos ile Bursa'da karşılaşacak.