Milli judoculardan 11 madalya

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'nın Berlin ayağını, 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla takım olarak şampiyon tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

İlk günü 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla kapatan Türk sporcular, ikinci günde ise 3 altın, 2 bronz madalya aldı. Türkiye böylece 5 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalyayla ülke sıralamasında lider oldu.

Avrupa Yıldızlar Judo Kupası'nın Berlin ayağında madalya kazanan Türk sporcular şunlar:

Altın: Emirhan Karahan (erkekler 50 kilo), Salih Yıldız (erkekler 60 kilo), Dilay Tekin (kadınlar 57 kilo), Ahmet Çuhadar (erkekler 81 kilo), Kemal Aydın (erkekler +90 kilo)

Gümüş: Müberra Güneş (kadınlar 40 kilo)

Bronz: Merve Azak (kadınlar 44 kilo), Buketnur Karabulut (kadınlar 48 kilo), Muhammed Demirel (erkekler 50 kilo), Mine Kalender (kadınlar +70 kilo), Fatit Acet (erkekler 90 kilo).