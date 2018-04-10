Şampiyon Halkbank

2017-2018 sezonu Efeler Ligi'nde mutlu sona bir kez daha Halkbank
ulaştı. TVF Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda seyircisinin büyük desteği ile oynadığı final serisinin dördüncü maçında Arkas'ı 3-1 yenen Başkent ekibi, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı.
Skor olarak yakın geçen ilk iki seti, 25-21 ve 25-21 kazanan ev sahibi, 2-0 öne geçerek mutlu sona çok yaklaştı. TOPLAMDA 9. ŞAMPİYONLUK
Üçüncü
sette daha organize hücumlar yapan Arkas, 25-20'lik set skoruyla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette daha iyi savunma yapan Halkbank, rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyerek 25-19'luk skorla maçı ve final serisini 3-1 ile noktaladı
. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Halkbank, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı.