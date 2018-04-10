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Şampiyon

Efeler Ligi final serisi dördüncü maçında Arkas’ı 3-1 yenen üst üste üçüncü kez şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 10.4.2018
2017-2018 sezonu Efeler Ligi'nde mutlu sona bir kez daha ulaştı. TVF Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda seyircisinin büyük desteği ile oynadığı final serisinin dördüncü maçında Arkas'ı 3-1 yenen Başkent ekibi, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandı. Skor olarak yakın geçen ilk iki seti, 25-21 ve 25-21 kazanan ev sahibi, 2-0 öne geçerek mutlu sona çok yaklaştı.

TOPLAMDA 9. ŞAMPİYONLUK
Üçüncü sette daha organize hücumlar yapan Arkas, 25-20'lik set skoruyla durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sette daha iyi savunma yapan Halkbank, rakibinin skora ortak olmasına izin vermeyerek 25-19'luk skorla maçı ve final serisini 3-1 ile noktaladı. Üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götüren Halkbank, toplamda ise dokuzuncu şampiyonluğunu kazandı.
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Şampiyon Halkbank
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