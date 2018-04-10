TFF ve Hidayet Türkoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda "Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 CEV Kupası final etabında Belarus temsilcisi Minchanka'yı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi gururlandıran Eczacıbaşı VitrA takımını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TBF Başkanı Türkoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Minchanka'yı iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı kutlarım." görüşlerine yer verdi