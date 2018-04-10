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TFF ve 'ndan 'ya tebrik

Türkiye Fubol Federasyonu (TFF) ve Başkanı , 'nda şampiyon olan için tebrik mesajı yayımladı.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 22:45
TFF ve Hidayet Türkoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik

(TFF) ile (TBF) Başkanı , finali rövanş maçında Belarus temsilcisi Minchanka'yı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda "Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2018 CEV Kupası final etabında Belarus temsilcisi Minchanka'yı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak ülkemizi gururlandıran Eczacıbaşı VitrA takımını tebrik ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TBF Başkanı Türkoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Minchanka'yı iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA'yı kutlarım." görüşlerine yer verdi

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TFF ve Hidayet Türkoğlu'ndan Eczacıbaşı VitrA'ya tebrik
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