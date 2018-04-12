Avrupa Güreş Şampiyonası'na doğru

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'na moral ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Başkan Aydın, hazırlıklarını İstanbul'daki Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Egitim Merkezi'nde sürdüren milli güreşçilerle bir araya geldi. Teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgi alan Aydın, ardından antrenmanı da izledi.

Aydın, şampiyonada ilk olarak grekoromen müsabakalarının gerçekleştirileceğini belirterek, "30 Nisan'da Avrupa Şampiyonası heyecanı başlayacak. Dünya Güreş Birliği'nin belirlediği yeni kuralların ilk kez uygulanacağı bu şampiyonada amacımız elbette Avrupa şampiyonluğu. Ama şunu unutmamak gerekir ki Dağıstan'da güreşe çok büyük bir ilgi var. Ruslar kendi seyircilerinin desteğini arkasına alacak. Maçların biletleri şimdiden tükendi. Dolayısıyla son yılların en zorlu Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Ancak bizler de ne olursa olsun Rusya'dan en iyi sonuçlarla dönmek istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımız aralıksız sürüyor. Bugün Grekoromen stildeki sporcularımıza moral ziyaretinde bulunduk. Takımın son durumu beni memnun etti. Ziyaretlerimi, serbest ve kadın sporcularımızın kamplarıyla da sürdüreceğim. Dağıstan'a her şeyimizle hazır bir halde gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası, 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.