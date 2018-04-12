İlk raunt Kanarya’nın

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük serisinin ilk maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Kanarya, ilk seti Rahimova'nın etkili ataklarıyla 25-20 aldı. İkinci sette Rabadzhieva ile sayılar üreten Cimbom, 27-25 ile 1-1'i yakaladı. Üçüncü setin teknik molasına G.Saray 12-9 üstün girerken, rakibini 20-20'de yakalayan Kanarya, 26-24 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü sette G.Saray'ın servis hatalarını Eda'yla iyi değerlendiren Kanarya, seti 25-19 aldı ve maçı 3-1 kazandı. F.Bahçe, serinin 14 Nisan'da oynanacak ikinci maçını da kazanırsa sezonu üçüncü bitirecek ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

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