Eczacıbaşı VitrA, müzedeki eksiği tamamladı

Kadınlar CEV Kupası finalinde Belarus'un Minchanka Minsk takımını 3-1'lik galibiyetin rövanşında 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Eczacıbaşı VitrA, böylece Avrupa'da kazanmadık kupa bırakmadı. Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nı, 2014-2015 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmüş ve uluslararası turnuvalarda başarısını, 2015 ile 2016'da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile taçlandırmıştı. Kadınlar CEV Kupası'nı kazanarak üçüncü Avrupa kupasını havaya kaldıran Eczacıbaşı VitrA, bu sene namağlup şekilde mutlu sona ulaştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gelen şampiyonlukla büyük bir sevinç yaşayan turuncu-beyazlılar, taraftarıyla bütünleşerek şampiyonluğu coşkulu bir şekilde kutladı.

SENEYE ŞAMPİYONLAR LİGİ!

Salondaki coşku daha sonra Nakkaştepe'de yapılan şampiyonluk kutlamasında doruğa ulaştı. Eczacıbaşı VitrA Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Hakkımızı aldık, çok mutluyuz. Bizim bu kupayı almamız lazımdı, aldık. Kızlarımız çok güzel oynadı, çok mutluyuz. Ben bu şampiyonluğun geleceğine çok inanıyordum. İnşalah seneye de Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız" şeklinde konuştu.