Haber Hattı

ŞAMPIYONLAR Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder 'in formasını giydiği Roma, Liverpool ile eşleşti. Erken final gözüyle bakılan bir diğer eşleşmede ise Beşiktaş'ı son 16'da eleyen Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. İlk maçlar 24- 25 Nisan'da, rövanşlar ise 1-2 Mayıs'ta... Öte yandan Avrupa Ligi yarı finalinde ise Marsilya ile Salzburg, Arsenal ile de Atletico Madrid final için kapışacak. Maçlar, 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak.TURKISH Airlines Euroleague yönetimi, turnuvanın geleceği için çok önemli bir karar aldı. Real Madrid'in tesislerinde gerçekleşen toplantıda 2019-20 sezonundan itibaren EuroLeague'deki takım sayısının 18'e çıkarılması kararı çıktı. Almanya ve Fransa'dan iki takım 2018-19 sezonundan sonraki yıl EuroLeague bünyesine katılacak. Almanya'dan Bayern Münih iki sezonluğuna wild card alacak. Fransa'dan ise ASVEL Villeurbanne'la iki sezonluk wild card için minimum şartları yerine getirmesi konusunda görüşmeler devam ediyorSPOR İstanbul tarafından her yıl organize edilen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonlara destek veren basın mensuplarına ödüller verildi. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen gecede SABAH Gazetesi de ödüle layık görüldü. Spor ve basın camiasından çok sayıda davetlinin yer aldığı gecede toplam 16 kategoride ödüller sahiplerini buldu.MUSTAFA NACARDÜNYANIN en büyük yardım koşularından biri olarak kabul edilen ve dünyada 12 farklı şehirde sporcuların birbirleriyle mücadele verdiği Wings For Life World Run için artık geri sayım başladı. Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak sağlamak adına koşulan yarışın Türkiye ayağı, 6 Mayıs'da İzmir'de yapılacak. Yarışın startı saat 14:00'te İzmir Fuarı'ndan verilecek ve bir kadın, bir erkek sporcu yarışmanın birincileri olacak.SPOR Toto 1. Lig'de 31'inci haftanın perdesi, dün açıldı. İstanbulspor, konuk ettiği Gaziantepspor'u farklı mağlup etti: 4-0. Sarı-siyahlı ekip, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında 18'inci dakikada Nemanja Kojic, 42'nci dakikada Zeki Çelik, 63'üncü dakikada Wellington ve 74'üncü dakikada Halil Çolak'ın attığı gollerle sonuca gitti. Playoff iddiasını sürdüren İstanbulspor, puanını 46'ya çıkararak, maç fazlasıyla 7'nci sıraya yükseldi.