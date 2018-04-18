Haber turu

Şehrin ortasında Off-Road heyecanı
TURKCELL Platinum'un Yaban Akademi ile birlikte düzenlediği doğa sporları aktivitelerinden Off-Road yarışları, İstanbul'un Maslak semtindeki pistte hayata geçirildi. Herkese açık olan ve yarışseverler için deneyimin yanı sıra eğitim alanları da bulunan 200 dönümlük arazinin üzerine kurulu Off-Road Park'ta; yarış, pist ve deneyim alanının yanı sıra eğitim alanları da bulunuyor. Bogdan'lı F.Bahçe Baskonia'ya karşı!
F.BAHÇE Doğuş, THY Avrupa Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 20.15'te Baskonia'yı ağırlayacak. Üç galibiyete ulaşacak takım, 18-20 Mayıs'ta Belgrad'da düzenlenecek Final Four
'a yükselecek. Bu arada F.Bahçe Kulübü dün eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in de maçı izlemek için tribünde olacağını açıkladı. Dört yıl Fenerbahçe forması giyen Sırp yıldız, bu sezon başında Sacramento'ya transfer olmuştu. Galatasaray, İtalya'da şampiyonluk peşinde
GALATASARAY Kadın Basketbol
Takımı, EuroCup finali ikinci maçında bugün İtalya'nın Reyer takımına konuk oluyor. Venedik'te oynanacak maç 21.00'de beIN Sports Haber'den ekranlara gelecek. Temsilcimiz ilk maçta 90-68 yendiği rakibini mağlup eder ya da 22 sayıdan az farkla yenilirse kupanın sah-i bi olacak. Galatasaray şampiyon olursa kadınlar basketbolda üçüncü Avrupa kupasını müzesine getirecek. Koç Fest'te start Antalya'da verildi
SPOR organizasyonu Koç Spor Fest'in bahar etabı Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde başladı. 7 şehirde 26 bin sporcunun 57 branşta mücadele edeceği etkinlik, Antalya sonrası Aydın, Balıkesir, Ankara, Ordu ve Elazığ'da devam edecek. Bu yılki büyük finallere ev sahipliği yapacak Adana Çukurova Üniversitesi'nde Şebnem Ferah da sahne alacak.