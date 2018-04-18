İlk adım Vakıfbank’tan

Dün start alan Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında VakıfBank
, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yendi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, teknik molayı 12-10 önde geçti. Eczacıbaşı'nın Boskovic ile bulduğu sayılarla skoru 22-22'de eşitlemesine karşın konuk takımın servis hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette teknik molaya 12-7 önde giren VakıfBank, Çinli yıldızı Zhu Ting'in sayılarıyla setin sonunu rahat getirdi ve 25-17 ile 2-0'a getirdi.
Üçüncü sette de teknik molaya 12-10 üstün giren sarı-siyahlılar, yine hücumda sıkıntı yaşamadı ve seti 25-20 maçı da 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın yine VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.