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Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ’ne layık görüldü

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Filistin Özel Hizmet Ödülü Bilal Erdoğan’ın
Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile İslam Dayanışma ve Spor Federasyonu tarafından Bakü'de düzenlenen İİT 4'üncü Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı'na katıldı. Programın açılış töreninde, İKGFDİ Başkanı Elşad İskandarov ve Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub tarafından, Filistin gençliğine üst hizmetlerine karşılık Bakan Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'a İKGF-Dİ takdim edildi. İKGF-Dİ'den yapılan açıklamada, "İKGF-Dİ ve ve Filistin Gençlik Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve Onursal Başkanlığını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği "2018 Kudüs İslam Dünyası Gençlik Başkenti" programı kapsamında, İKGF-Dİ ve Filistin Gençlik Spor Bakanlığı ortaklığında, Dünya Etnospor Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenecek gençlik kampında, Filistinli gençler diğer ülkelerden katılan gençlerle milli sporlarını sergileyecekler" denildi.
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