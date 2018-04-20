Haber turu

LeBron 46 sayı attı Cavaliers eşitledi
NBA play-off ilk turu ilk maçında İndiana Pacers'a mağlup olan Cleveland Cavaliers, rakibini ikinci maçta LeBron James'in etkileyici performansıyla 100-97 yenerek seriyi eşitledi. 46 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle oynayan LeBron, play-off kariyerinde 20. kez 40 sayı üstüne çıktı ve bu alanda 2. sırada yer alan Jerry West'i yakaladı. PSG, Fransa'da bütün kupaları bir bir topladı
FRANSA Ligue 1'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint- Germain, yatırımın karşılığını kupalarla alıyor. Sezona Neymar ve Mbappe transferleriyle giren Paris ekibi, Fransa'da son 19 kupanın 17'sini müzesine götürdü. PSG
sadece ligde ve kupada birer kez fire verdi. Buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan PSG, geçen sene Barcelona'ya bu sezon da Real Madrid
'e elendi. Salah, Ronaldo'nun rekoruna göz dikti
ATTIĞI gollerle Liverpool'u lig ve Avrupa'da sırtlayan Muhammed Salah, gözünü rekorlara dikti. 30 gole ulaşan Mısırlı yıldız, bir gol daha atması halinde 20 takımla oynanan Premier Lig
'de Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in 31 gollük rekoruna ortak olacak. 25 yaşındaki futbolcunun bir diğer hedefi de 22 takımın mücadele ettiği 42 hafta süren ligde Andrew Cole ve Alan Shearer'ın 34 gollük rekorlarını geride bırakmak. Hoş geldin Duru bebek
FOTOĞRAF editörümüz Erhan Uzuner dün ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Merve Uzuner, Gaziosmanpaşa Avrasya Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Dr. Meriç Çağrı tarafından başarılı bir operasyonla dünyaya gelen Duru'ya SABAH Spor olarak sağlıklı ömürler dileriz. Cengiz Ünder efsane Can Bartu'nun izinde
ÖNCEKI gün Genoa ağlarını havalandıran milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya'da yine manşet oldu. Corriere dello Sport, bu golle bir kez daha Barcelona ve Manchester City'nin ilgisini 20 yaşındaki futbolcuya yönelttiğini yazdı. Ronanista gazetesi ise "Son 5 yıldaki en iyi Türk forvet" başlığıyla duyurduğu haberde, ligde gol sayısını 6'ya çıkaran Cengiz'in sekiz gol atan Can Bartu'dan sonra İtalya'da en fazla gol atan ikinci Türk olduğu vurgulandı.