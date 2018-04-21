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Yazık oldu ’ye

’nde Sopron karşısında son çeyrekte 13 sayı geriden gelip öne geçen temsilcimiz son saniye üçlüğü ile finali kaçırdı

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Yazık oldu YDÜ’ye
Kadınlar 'nde , 'ın takımına 68-65 mağlup olarak finale kalamadı. Kötü başladığı maçın son bölümünde 61-48 geri düşen temsilcimiz, 14-0'lık seri ile öne geçse de gerisini getiremedi ve Milovanovic'in son saniye üçlüğü ile 65-68 mağlup oldu. Sopron Basket, finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'un rakibi oldu. YDÜ ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla üçüncülük maçı oynayacak. Organizasyonda final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak.
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