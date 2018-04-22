Türkiye Beyzbol Ligi maçları başladı

Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Beyzbol 2. Ligi 1. etap B Grubu müsabakaları Edirne'de başladı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi Sahası ve Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Bursa'dan İznikspor, Nilüferspor ve Alternatifspor, Edirne'den de Rumelispor ve Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları takımları karşılaşıyor.

Pazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa beyzbol ligi oluşturulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2. Lig'de 1. etap B Grubu karşılaşmaları Edirne'de, A Grubu karşılaşmaları da Ankara'da yapılıyor. Gruplardaki puanlamaya en iyi takım 1. Lig'e yükselecek. Yine aynı şekilde 1. Lig'de ilk etap maçlarını yaptık, önümüzdeki aylar içinde 2. etabı oynanacak. Türkiye'de beyzbolun ligini oluşturduk. Beyzbolun kadınlar versiyonu softbolun karşılaşmaları da devam ediyor. Türkiye'de beyzbol ve softbol ile ilgili birtakım çalışmalar yapıyoruz. Amacımız bu branşlarda da ülkemizi dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmek."

Federasyon yönetim kurulu üyesi ve softbol asbaşkanı Feridun Acar da beyzbolun gençler için güzel bir spor olduğunu ifade etti. Beyzbol ve softbol ile ilgili 3 yıldır çalışmalar yaptıklarını anlatan Acar, "Edirne'yi bu konuda pilot bölge yapmak istiyoruz. Okul sporlarındaki altyapıyı da genişleterek sporcuları yetiştirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.