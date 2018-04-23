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’in Fransa etabını Hall kazandı

Akrobatik uçuşlarıyla nefes kesen cesur pilotların yarıştığı ’te sezonun ikinci yarışı, Fransa’nın Cannes kentinde gerçekleşti. Rakiplerini geride bırakan Avustralyalı pilot yarışı birincilikle bitirdi.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 12:57
Red Bull Air Race’in Fransa etabını Hall kazandı

Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı tarihinde ilk kez Fransa'nın Cannes kentinde gerçekleştirildi. Birbirinden iyi pilotların nefes kesen rekabetinden Avustralyalı galip çıktı.

2016'da katıldığı Red Bull Air Race'te ilk yarış galibiyetini alan Hall'un ardından ikinci sırayı Alman pilot Matthias Dolderer, üçüncülüğü de ABD'li elde etti. Son şampiyon Japon Yoshihide Muroya ise dördüncü sırada kaldı. Cannes'da üç gün boyunca süren heyecanı 83 bin 500 kişi takip etti.

Sezonun ilk yarışı olan 'yi de kazanan ABD'li Michael Goulian, iki yarış sonunda pilotlar klasmanında 24 puanla ilk sırada yer alıyor. İkincilik koltuğunda 21 puanla Matt Hall otururken üçüncü sırada ise 19 puanla son şampiyon Muroya var.

Sezonun üçüncü yarışında pilotlar 26-27 Mayıs'ta Japonya'da mücadele edecek. Budapeşte, Kazan ve Indianapolis gibi şehirleri ziyaret edecek Red Bull Air Race'te heyecan Kasım ayında son bulacak.

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Red Bull Air Race’in Fransa etabını Hall kazandı
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