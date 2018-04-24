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şampiyonluğu son maça taşıdı

, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final serisi dördüncü maçında Vakıfbank'ı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi ve şampiyonluğu son maça bıraktı. Serinin son karşılaşması 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'da oynanacak.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 20:56
Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğu son maça taşıdı

Final Etabı dördüncü maçında Vakıfbank deplasmanda 'yı 25-13, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Final serisinin son maçı, 26 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Bu maçı kazanan takım, 2017-2018 Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Yılmaz Duman
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, Beyza, Simge (L), Ezgi, Adams, Güldeniz, Gözde, Meliha
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Sloetjes, Zhu, Zehra, Cansu, Gizem (L), Naz, Ayça, Robinson
SETLER: 13-25, 16-25, 23-25
SÜRE: 80 dakika (23, 27, 30)

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Eczacıbaşı VitrA şampiyonluğu son maça taşıdı
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