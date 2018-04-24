Haber turu

Fenerbahçe 4'lü final için sahada
Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off serisi 3. maçında bugün İspanyol ekibi Baskonia ile saat 22:00'de karşılaşacak. Seride 2-0 önde olan sarı-lacivertli ekibimiz maçı kazanması halinde 4. kez üst üste dörtlü finale kalacak. Baskonia'nın kazanması durumunda 4. maç perşembe günü yine İspanya'da oynanacak. Fenerbahçe'nin maçtaki en büyük kozlarından biri hiç şüphesiz koç Obradovic. Sırp çalıştırıcı, temsilcimize geldiği günden bu yana çeyrek finallerdeki 11 maçını da kazandı. Derbi heyecanı parkeye taşınıyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş olaylı Türkiye Kupası maçının ardından bu kez parkede karşı karşıya gelecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19:00'da başlayaka karşılaşma Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. Günün diğer maçında Hatay BŞB, saat 18:00'de Mersin BŞB'yi konuk edecek. ?LeBron önderliğinde Cavs seriyi eşitledi
NBA play-off ilk turunda Cleveland Cavaliers
, süper yıldızı LeBron James'in önderliğinde deplasmanda Indiana Pacers
'ı 104-100 yenerek seride durumu eşitledi: 2-2. 32 sayı, 13 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron'a, Kyle Korver 18, JR Smith ve Jordan Clarkson 12'şer sayıyla destek verdi. Milli basketbolcu Cedi Osman
ise Cavs'ta süre alamadı. Diğer sonuçlar: M.Bucks-B.Celtics: 104-102 (2-2), SA Spurs-GS Warriors: 103-90 (1-3), Washington Wizards- Toronto Raptors: 106-98 (2-2). ?Kuznetsova hasreti İstanbul'da bitirdi
TEB BNP Paribas İstanbul Cup
'ta ana tablo mücadelesinin açılış gününde korta çıkan 2 Grand Slam sahibi Rus raket Svetlana Kuznetsova, Çinli rakibi Wang Qiang'ı 6-3, 6-3'le geçerek adını ikinci tura yazdırdı. Garanti Koza Park merkez kortunda sahne alan dünya eski 2 numarası 2017 Amerika Açık
'ta elde ettiği galibiyetten sonra yedi aylık aranın ardından tur seviyesinde ilk maçını kazanmış oldu. Akvaryum adamdan yeni rekor denemesi
Suyun altında en uzun süre yaşayan insan rekorunun sahibi Cem Karabay, Gökçeada'da yeni bir dalda rekor girişimine daha başladı. Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait 30 saatlik "En uzun süre soğuk denizde yaşama" rekoru için dün suya girdi. Rekor denemesi süresince 6 metre derinlikteki Troya Atı'nda yaşayacak olan Karabay yeme içme ve uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında karşılayacak. Karabay, bugün su üstüne çıkacak.