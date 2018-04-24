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Tenis dünyasının gözü ’ta

Dünyanın önde gelen tenis sporcuları Türk meslektaşlarıyla birlikte ’ta yapılacak TEB BNP Paribas ’ta şampiyonluk için yarışıyor.

DHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 17:15
Tenis dünyasının gözü Esenyurt’ta

Tenis dünyasının gözü bir hafta boyunca 'ta olacak. Dünyanın 2 numaralı kadın tenisçisi başta olmak üzere çok sayıda dünya ve Türk yıldızı Esenyurt'ta 'ta yapılan TEB BNP Paribas 'ta birincilik için kortlara çıkıyor.

DÜNYA TENİS YILDIZLARI ESENYURT'TA

23 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada Caroline Wozniacki, Marin Cilic, Agniezska Radwanska, Shuai Zhang, Ekatarina Makarova gibi dünya yıldızları ile , Ayla Aksu, İpek Öz ve 'in de aralarında bulunduğu Türk yıldızlar yer alıyor. Organizatörlerin düzenlediği players partisinde sporcular ve sponsorlar bir araya gelirken, turnuvaya ev sahipliği yapan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe de sporculara başarılar diledi.

Alatepe, yaptığı konuşmada, Esenyurt'un 'nin en fazla lisanslı sporcusuna sahip ilçesi olduğunu belirterek, "Spora ve sporcuya büyük önem veriyoruz. İlçemizde gençleri spora daha fazla yöneltmeye çalışıyoruz. Bu turnuva ilçemizde bulunan gençlerin tenise ilgisini arttıracaktır. Böyle büyük bir organizasyonun ilçemizde yapılmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.)

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Tenis dünyasının gözü Esenyurt’ta
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