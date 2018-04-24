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'dan 'a ilk turda veda

Tekler 1. turunda mücadele eden milli tenisçi , Fransız rakibi Pauline Parmentier'e 6-2 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak elendi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 15:45
Ayla Aksu'dan İstanbul Cup'a ilk turda veda

TEB BNP Paribas UIuslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda tekler ana tabloda korta çıkan milli tenisçi , 1. turda organizasyona veda etti.

Garanti Koza Park'ta oynanan karşılaşmada Fransız tenisçi Pauline Parmentier ile karşı karşıya gelen Ayla Aksu, rakibi karşısında varlık gösteremedi. İlk seti 6-2 yitiren milli tenisçi, ikinci sette de aynı skorla Fransız rakibinin gerisinde kaldı ve 1. turda elendi.

Günün diğer maçlarında Rumen Irina Camelia Begu, Sloven Dalila Jakupovic'e 7-5 ve 6-0'lık setlerle üstünlük kurarak 2. tura yükseldi. Kazak Yulia Putintseva, Rumen Sorana Cirstea'yı 0-6, 6-1 ve 6-0'lık setlerle yenerek adını 2. tura yazdıran sporculardan oldu.

Bir diğer karşılaşmada ise Bulgar Viktoriya Tomova, Rus tenisçi Valentyna Ivakhnenko'yu 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek 2. turda oynama hakkı elde etti.

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Ayla Aksu'dan İstanbul Cup'a ilk turda veda
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