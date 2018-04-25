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Haber Hattı

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Haber Hattı
VAKIFBANK PES ETMEDİ
VESTEL Venus Sultanlar Ligi Playoff Final serisi dördüncü maçında 'yı deplasmanda 3-0 yenen VakıfBank seriyi 2-2'ye getirerek, rakibine şampiyonluk izni vermedi. Özellikle ilk iki sette muhteşem bir voleybol oynayan sarı-siyahlılar, 25-13, 25-16 ve 25-23'lük set skorlarıyla salondan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonu belirleyecek beşinci ve son maç, yarın saat 18.00'de başlayacak. Eczacıbaşı'nın normal sezonu lider bitirdiği için ev sahibi olacağı mücadele Burhan Felek'te oynanacak.
MUSTAFA NACAR

ÇAĞLA'DAN ERKEN VEDA
TEB BNP Paribas 'ta dün ilk maçına çıkan Çağla Büyükakçay, Yunan Maria Sakkari'ye iki sette mağlup oldu. Dünya sıralamasının 48 numarasında bulunan rakibi önünde setleri 7-5 ve 6-2 kaybeden milli tenisçimiz, 2016'da şampiyon olduğu turnuvaya ilk turda veda etti. Geçtiğimiz yıl İstanbul Cup'ta ikinci tur oynayan genç tenisçimiz Ayla Aksu da Fransız Pauline Parmentier önünde korttan 6-2 ve 6-2'lik setlerle yenik ayrılarak ilk turda veda eden bir başka isim oldu. Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Garanti Koza Arena Merkez Kortu'nda Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-2'lik setlerle geçerek iyi bir başlangıç yaptı. 3 numaralı seribaşı Polonyalı raket Agnieszka Radwanska ise Hırvat rakibi Donna Vekic önünde 6-1, 2-0 gerideyken sırtındaki problem nedeniyle müsabakadan çekildi.
TURGUT DOĞAN

İLK RAUNT KANARYA'NIN
BILYONER.COM Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı 79-45 yenerek, seride 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 38-28 önde geçen sarı-lacivertliler, ikinci 20 dakikadaki etkili oyunuyla salondan 34 sayı farkla galip ayrıldı. Ev sahibi ekip adına Veremeyenka 15, Vaughn 14, Plum 13 sayı kaydetti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale adını yazdıracağı serinin ikinci maçı, Cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak. Mersin Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 78-75 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçen bir diğer takım oldu.
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