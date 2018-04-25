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KAL öğrencileri golfün ustaları ile bir araya gelecek

öğrencileri için başlatılan gol programında 25 öğrenci usta golfçülerle bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 16:07
KAL öğrencileri golfün ustaları ile bir araya gelecek

Beden Eğitimi Öğretmeni Şenay Yerlikaya ve Okul Müdürü Selman Küçük'ün öncülüğünde Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri için başlatılan golf programında önemli bir aşamaya gelindi.

Programa katılan 25 öğrenci 21 Nisan 2017 Cumartesi günü Kemer'de ilk defa şampiyona sahası ve usta golfçüler ile tanışacaklar.

Saat 12:30'da Texas Scramble formatında başlayacak turnuvada 2 öğrenci ve 2 usta golfçüden oluşan 13 takım şampiyonluk için yarışacak. Öğrenciler şampiyona sahası deneyiminin yanı sıra, iş dünyasının çeşitli sektörlerinden seçilen usta golfçüler ile hayat ve iş tecrübeleri konusunda fikir alışverişi yapma imkanına da sahip olacaklar.

Türkiye Golf Federasyonu, Klassis, Kemer ve Istanbul Golf Kulüpleri tarafından desteklenen organizasyonda öğrenciler ile birlikte gelen veliler ve öğretmenler için de golfü tanıtıcı ayrı yarışmalar düzenlenecek.

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KAL öğrencileri golfün ustaları ile bir araya gelecek
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