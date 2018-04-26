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Bakan ’tan Vakıfbank’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı , Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Vakıfbank için tebrik mesajı yayınladı.

İHA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 21:54
Bakan Osman Aşkın Bak’tan Vakıfbank’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı , 2017-2018 Voleybol Sezonu 'nde şampiyonluğa ulaşan n Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017-2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı için kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şöyle:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi adı altında bu sezon 34. kez oynanan 2017-2018 Kadınlar 1. Voleybol Ligi'nde şampiyon olma başarısı gösteren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. 10. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ın şampiyonluğunda emeği geçen başta oyuncular olmak üzere teknik ve idari kadroyu gönülden kutluyorum. Ayrıca, sezon boyunca mücadele eden ve biz sporseverlere güzel bir voleybol ligi izleme imkanı veren tüm kulüplerimizi de en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Bakan Osman Aşkın Bak’tan Vakıfbank’a tebrik mesajı
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