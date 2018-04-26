En iyi okçular bizden çıkacak

Okçular Vakfı Spor Kulübü'nde düzenlenen Okullararası Okçuluk Müsabakaları Ödül Töreni'ne İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan
, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı. EN İYİSİ DEDELERİMİZDİ
Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla okçuluk önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki Okçular Tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular" diye konuştu. Vali Vasip Şahin ise, "Burada sadece spor yapılmıyor, ruh terbiyesi yapılıyor. Spor yaparken ahlaki değerler, kültüre saygı öğretiliyorsa spor bir anlam ifade ediyor. Aksi halde spor nefsi besleyen bir hale geliyorsa zararlı olur" dedi.