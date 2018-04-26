Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Federer&Nadal rekabeti keyif veriyor

Federer&Nadal rekabeti keyif veriyor

TUNCAY KURTULUŞ Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
Federer&Nadal rekabeti keyif veriyor
"Federer'in 36 yaşında Grand Slam kazanması müthiş bir başarı. O olağanüstü bir şampiyon. Onu ve 'ı böylesine üst düzey tenis oynayabiliyorken görmek gerçekten müthiş bir duygu. Bu rekabetin hala sürmesi olağanüstü. Roger gibi her zaman gelişmek mümkün."

Başarının sırrı aşkta
(Eski NBA oyuncusu nişanlısı David Lee için) Hayatıma çok ciddi olumluluk katıyor. Sakin birisi ve profesyonel bir sporcu olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Size sürekli destek olan, bazen tenisin dışında zihinsel anlamda da rahatlamanıza katkı yapan biri olması, çok anlamlı oluyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Federer&Nadal rekabeti keyif veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN