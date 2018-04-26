Federer&Nadal rekabeti keyif veriyor

"Federer'in 36 yaşında Grand Slam kazanması müthiş bir başarı. O olağanüstü bir şampiyon. Onu ve Rafael Nadal
'ı böylesine üst düzey tenis oynayabiliyorken görmek gerçekten müthiş bir duygu. Bu rekabetin hala sürmesi olağanüstü. Roger gibi her zaman gelişmek mümkün." Başarının sırrı aşkta
(Eski NBA oyuncusu nişanlısı David Lee için) Hayatıma çok ciddi olumluluk katıyor. Sakin birisi ve profesyonel bir sporcu olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Size sürekli destek olan, bazen tenisin dışında zihinsel anlamda da rahatlamanıza katkı yapan biri olması, çok anlamlı oluyor.