Haber turu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde ilk yarı final maçları bugün oynanacak. TSİ 22.05'te Mesut Özil'li İngiliz ekibi Arsenal, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek. Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Finale yükselen takımlar, 3 Mayıs'taki rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak. Beşiktaş'ın acı günü Beşiktaş
'ın eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu, hayatını kaybetti. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Divan Kurulu ve yönetim kurulu eski üyelerimizden Yemen Ekşioğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ekşioğlu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Ekşioğlu, Süleyman Seba'nın başkan olduğu 1980'li yıllarda yöneticilik yapmıştı. Arda Turan'dan minik kahramanlara moral
Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan "Kardeşlerimle kitap okuyorum" projesine katıldı. Ziyareti resmi sitesinden duyuran Başakşehir, "Arda Turan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne giderek 'Kardeşime kitap okuyorum' projesini başlattı. Çeşitli hastalıklarla mücadele eden minik kahramanlara moral vermek amacıyla onlarla bir araya gelip kitap okuyan Arda, etkinliğin sonunda imzalı forma hediye etti" açıklamasını yaptı. ?Real, Bayern'i iki golle devirdi, finale göz kırptı
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Bayern Münih-Real Madrid mücadelesi ile sürdü. Yarı finalin ilk ayağında Alianz Arena'da konuk olduğu Alman temsilcisini 2-1 mağlup eden Real Madrid, evine avantajlı döndü. Bayern Münih, 28'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Joshua Kimmich'in sert şutu ile öne geçti: 1-0. Akabinde Ribery ve Müller'le netleri kaçıran Bayern'e İspanyollar, cezayı, 44'te Marcelo'nun direk dibine giden vuruşuyla kesti: 1-1. 57'de Rafinha'nın kaptırdığı top üzerine başlayan kontratağı sonuçlandıran Marco Asensio, tabelayı belirledi: 1-2. YDÜ, EuroCup şampiyonu Aslan'a 37 sayı fark attı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), konuk ettiği Galatasaray'ı 90-53 yendi. YDÜ'yü; geçtiğimiz günlerde EuroCup'ı Türkiye'ye getiren rakibi karşısında Lavender 19, McBride ve Gruda 14'er, Vandersloot ise 13 sayı ile galibiyete taşıdı. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, cumartesi günü Galatasaray'ın sahasında oynanacak. Çeyrek finalin diğer eşleşmesinde Çukurova Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-61 yenerek, seride 1-0 öne geçti. ?Eczacıbaşı ve Vakıfbank arasında son tango bugün
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bugün Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında yapılacak karşılaşmayla belli olacak. Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. TRT Spor'dan naklen yayımlanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor. Bugünkü karşılaşmadan galip ayrılacak takım, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak. Anadolu Efes'te kombine yenileme günleri başlıyor
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2018-19 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları için kombine yenileme dönemi başladı. Kombine sahibi taraftarlar, 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek süreçte yenileme veya tribün kategorisi değişimi yapabilecek. Genel kombine satış dönemi ise 15 Mayıs Salı günü başlayacak.