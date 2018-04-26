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bana iyi geldi

’ta mücadele veren dünyanın 2 numarası Wozniacki, “2014’ten beri çok şey değişti. Artık daha iyi bir oyuncuyum” dedi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
İstanbul bana iyi geldi
TEB BNP Paribas için Türkiye'ye gelen , kariyerinin dönüm noktası olarak 'un önemine dikkat çekti. Danimarkalı tenisçi, "İstanbul'da şampiyon olduğum 2014'ten bu yana bana göre çok şey değişti. Artık çok daha iyi bir oyuncuyum. O zamanlar çok gençtim. Sonra 1 numara oldum. Çok çalışarak en üst düzeydeki tenisçi grubuna yükseldim. İnişler çıkışlar olacaktır ama burada önemli olan sürekli çabayı göstermek" şeklinde konuştu. Kadın tenisinde dünyanın zirvesinde olmanın kolay olmadığını söyleyen Wozniacki, "Elde etmiş olduğum başarıların hepsiyle gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda ve kariyerimi noktaladığımda iyi işler yaptığımı kendime söyleyebileceğim. 'Şimdi korta çıkıp eğlenerek tenis oynama zamanı' diyorum kendime" diye konuştu.
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