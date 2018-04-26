İstanbul bana iyi geldi

TEB BNP Paribas İstanbul Cup
için Türkiye'ye gelen Caroline Wozniacki
, kariyerinin dönüm noktası olarak İstanbul
'un önemine dikkat çekti. Danimarkalı tenisçi, "İstanbul'da şampiyon olduğum 2014'ten bu yana bana göre çok şey değişti. Artık çok daha iyi bir oyuncuyum. O zamanlar çok gençtim. Sonra 1 numara oldum. Çok çalışarak en üst düzeydeki tenisçi grubuna yükseldim. İnişler çıkışlar olacaktır ama burada önemli olan sürekli çabayı göstermek"
şeklinde konuştu. Kadın tenisinde dünyanın zirvesinde olmanın kolay olmadığını söyleyen Wozniacki, "Elde etmiş olduğum başarıların hepsiyle gurur duyuyorum. Geriye dönüp baktığımda ve kariyerimi noktaladığımda iyi işler yaptığımı kendime söyleyebileceğim. 'Şimdi korta çıkıp eğlenerek tenis oynama zamanı'
diyorum kendime" diye konuştu.