Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin beşinci ve son maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu.

Play-off final serisini 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 10. kez mutlu sona ulaştı.

İlk sette iki takım da taktik servislerden üstünlük kurmaya çalıştı. VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile etkili ataklar yaparak, teknik molaya 12-10 önde geldi. Eczacıbaşı VitrA ise geriden gelerek 6 defa skoru eşitlese de çekişmeli geçen seti sarı-siyahlılar, 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili oyunla başladı ve attığı taktik servislerle rakibinin oyun kurmasını önleyerek 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı VitrA karşısında teknik molaya da 12-6 üstün ulaştı. Turuncu-beyazlılar, Larson ile sayılar üreterek eşitliği sağlasa da VakıfBank, Zhu Ting'in smaçlarıyla seti 25-23 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, karşılıklı ataklarla 9. sayıya kadar sürdü. Teknik molayı VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA karşısında 12-11 önde geçti. File üstü etkinliğini ele geçiren sarı-siyahlılar, Zhu Ting'le sayılar üreterek üstünlüğünü sürdürdü. Bu arada turuncu-beyazlılar savunmada hatalar yapmasına rağmen 19-19 eşitliği yakaladı. VakıfBank, maçın son bölümünde Zhu Ting'in sayılarıyla seti 25-20, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Hande Baladın, Ezgi Dilik, Adams)

VakıfBank: Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş, Cansu Özbay (Gizem Örge Güner, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Ayça Aykaç)

Setler: 23-25, 23-25, 20-25

Süre: 93 dakika (33, 34, 26)