CANLI | Göztepe - Karabükspor

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde, aldığı 44 puanla ligde 6. sırada bulunan Göztepe, Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Geride kalan 30 haftada 12 puan toplayan ve ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor, ligde oynadığı son 10 maçta galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında ligde oynanan son karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.

GÖZTEPE 1 - 0 KARDEMİR KARABÜKSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)

11' Axel Ngando

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlı, Wallace Reis, Milos Kosanovic, Leo Schwechlen, Andre Poko, Andre Castro, Axel Ngando, Yoan Gouffran, Halil Akbunar, Nabil Ghilas

Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Murat Akın, Leandrinho, Cem Özdemir, Alican Karadağ, Andriy Bliznichenko, Ergin Keleş

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 30'uncu haftanın açılış karşılaşmasında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u konuk eden Göztepe'de sakatlığı yüzünden son 2 maçta oynayamayan golcü Demba Ba müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Tamer Tuna, sakatlığı geçen Senegalli yıldızın yerine son 2 maçta gol atma başarısı gösteren Cezayirli forvet Nabil Ghilas'ı on birde sahaya sürdü. Sarı-Kırmızılı ekipte, dizinden sakatlığı bulunan sol bek Traore ise bu karşılaşmada yine forma giyemedi. Tuna, geçen hafta deplasmanda Akhisarspor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın 11'inde değişikliğe gitmedi.

Sarı-kırmızılılarda kart cezasını tamamlayan kanat oyuncusu Tayfur da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Süper Lig'de küme düşen Karabükspor ise 16 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi. Geçen sezon 1'inci Lig'de Göztepe formasıyla şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Murat Akın ve daha önce bir dönem Sarı-Kırmızılı formayı giyen forvet Ergin Keleş eski takımına rakip oldu. Şuanda Göztepe forması giyen Tanju ve Poko da geçtiğimiz sezonlarda Karabükspor'da görev yapmıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin taraftar Bornova Stadı'nda yerini aldı.