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Cup'ta son yarı finalist Irina-Camelia Begu

Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, TEB BNP Paribas Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası çeyrek final karşılaşmasında 'i 2-1'le geçerek turnuvada yarı finale yükselen son isim oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 22:45 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 22:47
İstanbul Cup'ta son yarı finalist Irina-Camelia Begu

TEB BNP Paribas Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Hırvat sporcu 'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen son isim oldu.

Garanti Koza Park'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Begu, rakibini 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Son çeyrek final müsabakasıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Garanti Koza Park'ta yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Maria Sakkari (Yunanistan) - Polona Hercog (Slovenya)

Pauline Parmentier (Fransa) - Irina-Camelia Begu (Romanya)

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İstanbul Cup'ta son yarı finalist Irina-Camelia Begu
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