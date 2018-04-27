İstanbul Cup'ta son yarı finalist Irina-Camelia Begu

TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde Rumen tenisçi Irina-Camelia Begu, Hırvat sporcu Donna Vekic'i 2-1 yenerek yarı finale yükselen son isim oldu.

Garanti Koza Park'ta düzenlenen toplam 250 bin dolar para ödüllü toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Begu, rakibini 6-3, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finale çıktı.

Son çeyrek final müsabakasıyla yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Garanti Koza Park'ta yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Maria Sakkari (Yunanistan) - Polona Hercog (Slovenya)

Pauline Parmentier (Fransa) - Irina-Camelia Begu (Romanya)