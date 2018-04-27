Naim Süleymanoğlu'nun kırdığı dünya rekorunun 30. yılı!

Naim Süleymanoğlu, hayatı boyunca Türk bayrağını gerek olimpiyatlarda gerek Avrupa Şampiyonası'nda gerekse Dünya Şampiyonası'nda göndere çekerek bu milletin gördüğü en büyük sporcular arasında yer almaktadır.
NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?
Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Burgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya gelmiştir. Bulgaristan göçmeni Türk halter sporcusudur. Halter branşında olimpiyat ve dünya şampiyonudur. Tüm spor otoriteleri Naim Süleymanoğlu'nu tüm zamanların en iyi haltercisi olarak adlandırır.
18 Kasım 2017 tarihinde siroza bağlı karaciğer yetmezliği sebebi ile hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu'nun hayatına ve başarılarına yakından göz atalım.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen 1988 Yaz Olimpiyatları'nda silkmede 190, koparmada 152.5 kilogram kaldırarak toplamda 342.5 kilogram kaldırmış ve dünya ve olimpiyat rekoru kırmıştır. Silkmede kaldırdığı kilo kendi ağırlığının 3 katı artı 10 kilogramdır ve bunu başaran dünyadaki tek kişidir.
Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye güreş branşı dışında madalya getiren ilk isimdir.
Naim Süleymanoğlı ilk dünya rekorunu 15 yaşında kırdı. 1984, 1985 ve 1986'da dünya çapında yılın haltercisi ünvanını aldı.