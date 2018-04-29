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'da tenis heyecanı sürüyor

'nda ana tablo müsabakaları yarın başlayacak.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 14:49
İstanbul'da tenis heyecanı sürüyor

'nda ana tablo maçları yarın Garanti Koza Park'ta başlayacak.

, kadınlarda TEB BNP Paribas İstanbul Cup'tan hemen sonra bir önemli tenis organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak.

Finali 6 Mayıs Pazar günü yapılacak organizasyonda ilk 4 seribaşı sporcu Hırvat Marin Cilic, Bosna Hersekli Damir Dzumhur, İtalyan Andreas Seppi ile Sloven Aljaz Bedene ilk turu maç yapmadan geçecek.

Milli sporcu , ilk turda 5 numaralı seribaşı İtalyan ile karşılaşacak. Özel davetle katılan ise ilk turda Tunuslu ile mücadele edecek.

Tekler ana tabloda ilk tur eşleşmeleri söyle:

Malek Jaziri (Tunus) - Marsel İlhan

Cem İlkel - Paolo Lorenzi (İtalya)

Laslo Djere (Sırbistan) - Denis Istomin (Özbekistan)

Viktor Troicki (Sırbistan) - Bernard Tomic (Avustralya)

Radu Albot (Moldova) - Rogerio Dutra Silva (Brezilya)

Taro Daniel (Japonya) - Matteo Berrettini (İtalya)

Nikoloz Basilashvili (Gürcistan) - Jeremy Chardy (Fransa)

John Millman (Avustralya) - Dusan Lajovic (Sırbistan)

Thomas Fabbiano (İtalya) - Mikhail Youzhny (Rusya)

Elemelerden gelecek isim - Gerald Melzer (Avusturya)

Elemelerden gelecek isim - Jiri Vesely (Çekya)

Bu arada, bir eşleşmeyi de elemelerden gelecek iki tenisçi oluşturacak.

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İstanbul'da tenis heyecanı sürüyor
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