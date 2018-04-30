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, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda, grekoromen stil 130 kiloda finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Rumen Alin Alexuc Ciurariu'yu 4-0'la geçti.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 21:20
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile karşılaştı.

İstanbul'da birlikte kamp yaptığı Rumen güreşçiyi 4-0 yenen olimpiyat ikincisi Rıza, finale yükseldi.

Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez finale kalma başarısı gösteren milli sporcu, yarın Rus Vitalii Shchur ile altın madalya mücadelesi verecek.

Dağıstan'da rakiplerine puan vermeden finale çıkan Rıza, 8. Avrupa şampiyonluğuna ulaşması halinde "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale edecek.

Grekoromen stil 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile karşı karşıya gelen Ekrem Öztürk ise 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Karşılaşma 4-4 eşitlikle tamamlanırken Estonyalı güreşçi, iki kez bir hamlede ikişer puan aldığı için finale yükselen taraf oldu. Ekrem, yarın Bulgar Nedyalko Petrov ile bronz madalya maçı yapacak.

Öte yandan, Rahman Bilici'nin grekoromen stil 63 kilo ilk turunda yenildiği Moldovalı Donior Islamov, finale yükselemedi. Rahman, böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın gündüz seansında grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda eleme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 60 kiloda Elçin Ali, 67 kiloda Enes Başar, 72 kiloda Murat Dağ, 82 kiloda Emrah Kuş ve 97 kiloda Cenk İldem temsil edecek.

Akşam seansında ise Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk de bronz madalya için mindere gelecek.

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Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finalde
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