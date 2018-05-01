Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Son dakika haberi: Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu

haberi:

haberi... Avrupa Güreşte ! Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde bulunan Ali Aliyev Spor Salonu'ndaki müsabakaların ilk gününde Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rumen Alin Alexuc-Ciurariu ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden , finale yükselme başarısı göstermişti. Milli sporcumuz Rıza Kayaalp finalde Rus sporcu 'u 2-1'lik skorla mağlup ederek 8. kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 21:22
Son dakika haberi: Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda grekoromen stil 130 kiloda , nın sahibi oldu.

Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.

Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, 'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı.

Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip 'nın rekorunu egale etti.

Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, Dağıstan'daki ilk maçında geçen yıl Sırbistan'da finalde zorlandığı Macar Balint Lam'ı bu kez 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek çeyrek finale çıkmıştı.

Çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-0 yenen Rıza, yarı finalde de Rumen Alin Alexuc Ciurariu engelini rahat bir şekilde 4-0'la geçmişti.

Rıza'nın altın madalya kazandığı 130 kiloda bronz madalyalar ise Rumen Alin Alexuc Ciurariu ve Gürcü Iakobi Kajaia'ya gitti.

Şampiyonada yarın kadınlar kategorisinde ilk elemeler yapılacak. Türkiye'yi 50 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, 68 kiloda Buse Tosun, 76 kiloda ise Yasemin Adar temsil edecek.

Ayrıca bugün eleme müsabakalarının gerçekleştirildiği grekoromen stil 60, 67, 72, 82 ve 97 kiloda madalyalar yarın sahiplerini bulacak. 72 kiloda Murat Dağ ve 67 kiloda Enes Başar, bronz maçına çıkmak için repesajda mücadele edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN