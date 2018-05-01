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Uluslararası ekonomi forumu başlıyor

SABAH gazetesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Ekonomi Forumu”, Türkiye ve dünyada futbola damga vurmuş çok önemli isimleri bir araya getiriyor.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 21:36
Uluslararası futbol ekonomi forumu başlıyor

Türkiye'nin lider markası SABAH, Türk unun geleceğini tasarlamaya yönelik önemli bir adım atıyor ve 'u'nu (UFEF) düzenliyor.

Uluslararası Futbol Ekonomi Formu

Sadece bir oyun olma özelliğinin ötesine geçerek endüstriyelleşen ve evrensel bir imparatorluk haline gelen futbolda, sadece başaktörlerin değil ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konuların masaya yatırılacağı dev zirve yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

HEDEF: MARKA DEĞERİNİ ARTIRMAK

Türkiye ve dünyadan futbol ekonomisinin önemli temsilcilerini buluşturacak ve bir gün sürecek olan foruma, dünya futboluna damga vurmuş isimler ve çok özel konuşmacılar katılacak. Akılcı, vizyoner, kreatif, sürdürülebilir ve nitelikli hedefler koyarak bilgi ve bilinç üreten, kamuoyu yaratarak Türk futbolunun marka değerini artırmayı hedefleyen UFEF Türk futbolunu değerlendirecek.

FUTBOLUN ZİRVE İSİMLERİ BULUŞACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleşecek UFEF'de Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray Başkanı , Beşiktaş Başkanı , Başkanı , Altınordu Başkanı , ve Chelsea eski yöneticisi Peter Kenyon ile yıldız futbolcular Bafetimbi Gomis, , , Joao Pereira bilgi ve düşüncelerini dinleyicilerle paylaşacaklar.

CEO VE YÖNETİCİLER DE GELİYOR

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı , Aktifbank CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Serdar Sümer'in yanı sıra ve 'dan da çok değerli isimler panele katılacak. Hollanda'da profesyonel düzeyde görev yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem olan Serdar Gözübüyük de tecrübelerini aktaracak.

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