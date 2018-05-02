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Ramil, Yasmani ve Yasemin, devler sahnesinde

Atletizmde 14 etaptan oluşan serisinde 2018 sezonu, 4 Mayıs Cuma günü Doha'da açılıyor.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 18:02
Ramil, Yasmani ve Yasemin, devler sahnesinde

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu , dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu , sezonun ilk yarışına Doha'da çıkacak.

200 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve 400 metre engelli dünya ikincisi Yasmani Copello, 2018 sezonuna dev bir mücadeleyle başlıyor. Bir süredAntalyalya'da kamp yapan iki milli atlet, Doha'daki mücadelesine katılacak.

Ramil Guliyev'in rakipleri arasında geçen yılın Elmas Lig galibi ABD'li Noah Lyles, 110 metre engelli olimpiyat şampiyonu Jamaikalı Omar Mcleod, dünya üçüncüsü Trinidad Tobagolu Jereem Richards ile kariyerlerinde 19.80'lik derece bulunan olimpiyat ikincisi Kanadalı Andre de Grasse yer alıyor.

Londra'da 400 metre engellide dünya ikincisi olan Yasmani Copello ise olimpiyat şampiyonu ABD'li Kerron Clement ile eski dünya şampiyonu Bershawn Jackson ve 2017 Elmas Lig şampiyonu Kyron McMaster'a karşı mücadele verecek.

Doha'daki programın son yarışı olan kadınlar 3 bin metrede ise Avrupa şampiyonu Yasemin Can sahne alacak. En iyi derecesi 8.53.16'yı geliştirmek için yarışacak Yasemin, mücadelede Hellen Obiri, Jenny simpson, Agnes Tirop gibi güçlü rakiplerle birlikte piste çıkacak.

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Ramil, Yasmani ve Yasemin, devler sahnesinde
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