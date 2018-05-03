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Avrupa Şampiyonu

Milli güreşçi , 'nda kadınlar 76 kilo finalinde Rus güreşçi Bukina'yı 8-2 yenerek üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 22:21 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 22:23
Yasemin Adar Avrupa Şampiyonu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'nda kadınlar 76 kiloda , altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentindeki organizasyonun 4. gününde milli güreşçi, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina ile karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 8-2 kazanan Yasemin, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da, geçen yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

Organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirmişti.

Yasemin Adar, Dağıstan'da çeyrek finalde Estonyalı Epp Mae'yi sayı tuşuyla, yarı finalde de Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Milli güreşçi, Marzaliuk'u geçen yıl Fransa'da finalde mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

Yasemin'in birincilik kürsüsüne çıktığı kadınlar 76 kiloda, bronz madalyalar ise Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'ya gitti.

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Yasemin Adar Avrupa Şampiyonu
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