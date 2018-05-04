Gözde Kırdar, voleybola devam edecek mi?

VakıfBank Spor Kulübü'nün başarılı voleybolcusu Gözde Kırdar, kariyeri ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın hem kulüp hem de kendi kariyeri açısında büyük anlamlar ifade ettiğini belirten Kırdar, "Benim için çok önemli bir şampiyonluk. Çünkü bu sezon kariyerime son veriyorum. En büyük hedeflerimden biri de kupalarla veda etmekti. İnşallah 4'te 4 olur da mutluluk seviyesinin yüksek olduğu seviyede veda ederim voleybola. VakıfBank ailesi için çok önemli bir kupa. Gerçekten bize çok yardım ediyorlar ve büyük yatırımlar yapıyorlar. O yüzden bu kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.



"KUPA TÜRKİYE'YE GELSİN ÇOK İSTERİM"

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin kendileri adına zor geçeceğini sözlerine ekleyen başarılı sporcu, "Finaldeki rakibimiz çok güçlü. Final karşılaşmasından önce onu düşünüyoruz. Yarı final ve finallerin favorisi olmaz, günlük performanslar belirler. O yüzden zor bir Final-Four olacak. Ama tabii iki Türk takımı final oynasın ve kupa Türkiye'ye gelsin çok isterim. İnşallah da öyle olur" diye konuştu.

Gözde Kırdar: "Gerçekten çok yorgunum. Ara vermeye ihtiyacım var. İdarecilik, yöneticilik, menajerlik gibi şeyler de bana uzak duruyor" pic.twitter.com/839YItLBT2 — Sabah Spor (@sabahspor1) May 4, 2018

"ÇOK YORGUNUM"

Uzun süren spor hayatının ardından mental olarak yorgun olduğunu ve kariyerini noktaladıktan sonra idarecilik ve yöneticilik düşünmediğini açıklayan Kırdar, "Şu an tamamen voleybol ile doluyum. Biraz uzak kalıp özlersem tabii neden olmasın. Ama idarecilik, yöneticilik, menajerlik gibi şeyler bana gerçekten çok uzak. Benim yapamayacağım şeyler bunlar. Belki küçüklere antrenör olurum en fazla. Ama şu an bunu düşünemiyorum bile belki biraz uzak kaldıktan sonra buna karar verebilirim. Voleybolu özlemem için 2-3 sene uzak kalmama gerek yok, 1 hafta kalınca da özleyebilirim. Ama gerçekten çok yorgunum. O yüzden ara vermeye ihtiyacım var" diyerek sözlerini noktaladı.